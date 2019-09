Gears 5: Entwickler stellen die Service-Pläne mit "Operations" vor - 4Players.de

Microsoft und The Coalition haben ihre Pläne rund um Operations für Gears 5 vorgestellt. Da man nach der Veröffentlichung alle drei Monate neue Inhalte in Form weiterer Modi, Herausforderungen, Karten und Anpassungs-Items nachreichen will, liebäugelt man ganz offensichtlich mit einer Ausrichtung als Games-as-a-Service. Den neuen Escape-Modus für bis zu drei Spieler will man nach Angaben bei PC Gamer sogar fast wöchentlich mit neuen Herausforderungen und "Bienenstöcken" versorgen.Ein Teil jeder Operation wird es sein, tägliche Ziele zu erfüllen und saisonale Teilstücke von Medaillen zu sammeln, mit denen man weitere Inhalte freischalten kann, die teilweise nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen. Dazu zählen z.B. Skins für Charaktere und Waffen, weitere Exekutions-Animationen, Banner und Emotes. Neben den normalen Bestenlisten wird es außerdem auch saisonale Varianten geben.Die erste Operation soll bereits zum Start verfügbar sein. Als Belohnung winken hier u.a. eine Herbst- (Kait, Del, Fahz) und Winter-Rüstung (Kait, Del), eine Final Touch Exekution und ein Team Metal Gnasher.Letztes aktuelles Video: Operations Explained