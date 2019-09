Gears 5: Mehr als drei Mio. Spieler; größter Verkaufsstart der Xbox Game Studios in dieser Konsolen-Generation - 4Players.de

Gears 5 is the first mega hit on Gamepass.



Competitive pricing and recent offers, a large library of games and access to MS 1st party has led to a high number of sign ups.



MS will be hoping a lot of users stick to the service going forward.



Gears 5 ist am ersten Wochenende nach dem Verkaufsstart von über drei Millionen Leuten gespielt worden. Microsoft spricht von einem "starken Start" in die Weihnachtssaison, neuen Rekorden für den Xbox Game Pass und der größten "Launch-Woche" der Xbox Game Studios in dieser Konsolen-Generation.Laut Microsoft hat Gears 5 die "Performance" der ersten Woche von Gears of War 4 um das Zweifache geschlagen und Halo 4 (2012) als den meistgespielten Titel in der ersten Woche nach dem Verkaufsstart abgelöst. Gezählt wurden sowohl die Käufer von Gears 5 als auch die Xbox-Game-Pass-Abonnenten (Xbox Game Pass, Xbox Game Pass PC, Xbox Game Pass Ultimate), die das Spiel in dem Zeitraum genutzt haben - inkl. frühzeitiger Zugriffsperiode (Ultimate Edition und Xbox Game Pass Ultimate).Auf dem PC wurden bei Gears 5 die Nutzungszahlen im Vergleich zum Vorgänger um beinahe das Dreifache geschlagen. Microsoft bezeichnete den PC-Verkaufsstart von Gears 5 als den größten Launch eines Spiels im Xbox Game Pass für PC und das bisher beste Debüt der Xbox Game Studios auf Steam.Auch Daniel Ahmad (ZhugeEX), Senior Analyst bei Niko Partners, ist der Ansicht, dass Gears 5 der erste "Mega-Hit" für Microsoft und den Xbox Game Pass sei. Das Spiel und die große Bibliothek an anderen Spiele, die im Xbox Game Pass enthalten sind, hätten zu vielen Neu-Anmeldungen für den Xbox Game Pass im Zuge von Gears 5 geführt. Auch Forza Horizon 4 würde sich im Game Pass gut behaupten Letztes aktuelles Video: Video-Test