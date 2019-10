Gears 5: Nachfolger könnte sich visuell an der Fernsehserie The Handmaid's Tale orientieren - 4Players.de

Die australische Ausgabe von IGN ist auf eine unerwartete inspirationsquelle für einen möglichen Nachfolger zu Gears 5 gestoßen: Art-Director Aryan Hanbeck erklärte im Gespräch mit dem iranischstämmigen Spiele-Musiker und -Blogger Hamidreza Nikoofar, dass Gears 6 sich visuell an Hulus TV-Serie The Handmaid's Tale orientieren könnte. Hanbeck erläutert es in Nikoofars Podcast folgendermaßen:"Eine Sache - die Leute hier werden vermutlich darüber lachen - aber ich habe alle Artists nonstop versucht zu überreden, dass sie sich The Handmaid's Tale anschauen. Diese Komposition, die Farbe und allein schon die Regie und der Symbolgehalt sind einfach jenseits von gut und böse! Also habe ich mir das angeschaut, und ich so: 'Wow, wir müssen einen Weg finden, mehr davon in Gears 6 zu verfrachten!'"Im Videospielbereich nahm sich Hanbeck z.B. Destiny 2 zum Vorbild. IGN Australien spekuliert, dass passend zum Magd-Design in Teil 6 auch mehr dystopische, industriell angehauchte Bildkompositionen Einzug in die Serie halten könnten.