Gears 5: Neues Update verfügbar und Lunar-Event gestartet

Microsoft und The Coalition haben ein neues Update für den Deckungs-Shooter Gears 5 angekündigt, das heute noch in Europa veröffentlicht werden soll. Es behebt nicht nur einige Fehler, sondern nimmt laut offizieller Informationen auch kleine Überarbeitungen an der Icebound-Karte und Veränderungen an der Gnasher-Wumme vor.Inhaltlich wird die Auswahl an spielbaren Figuren um den Locus-Bösewicht Kantus ergänzt. Im Mittelpunkt steht aber das Lunar New Year Versus Event: Dabei handelt es sich um eine Free-for-All-Variante des Golden-Gun-Modus, in dem alle Teilnehmer nur mit einer Boltok-Pistole bewaffnet sind, die Gegner mit nur einem einzigen Schuss töten kann. Haken an der Sache: Man darf nur aus der Hüfte schießen! Wer 108 Kills meistert, erhält als Belohnung ein neues Spray und einen goldenen Skin für die Boltok-Pistole.Mit "The Line" gibt es außerdem einen neuen "Bienenstock" für den Escape-Modus, in dem man auf der actionreichen Suche nach einem Ausgang einem alten Schienennetz folgen muss.