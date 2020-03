Gears 5: Hinweise auf Story-DLC entdeckt?

Einige Fans sind sich sicher, im Rahmen von Microsofts Stack-Präsentation rund um Gears 5 Spielszenen entdeckt zu haben, die auf einen bisher unangekündigten Story-DLC hindeuten. Wie US Gamer berichtet, sind in dem Video (bei etwa 2:12 Minuten) die drei Hivebuster Lahni, Mac und Keegan in einer Art Zwischensequenz zu sehen, die sich bisher eigentlich nur im separaten Mehrspielermodus Escape herumgetrieben haben. Allerdings deutet nach Angaben des Magazins in den Ausschnitten nichts darauf hin, dass es sich um eine Karte aus dem besagten Modus handelt.Offiziell ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Story-Erweiterung geplant oder angekündigt. Stattdessen konzentriert sich The Coalition nach eigenen Angaben ausschließlich auf Inhalte für den Mehrspielermodus und bereitet das nächste Seasonal Operation Event vor, das in den kommenden Tagen enthüllt werden soll.Letztes aktuelles Video: Video-Test