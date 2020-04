Gears 5: Kann derzeit kostenlos gespielt werden

Noch bis zum Ostersonntag am 12.April kann man den Shooter Gears 5 kostenlos spielen. Das haben Microsoft und The Coalition über Xbox Wire bekanntgegeben. Das Angebot gilt sowohl für Xbox One als auch PC (inkl. Steam), wobei Nutzer beider Plattformen dank CrossPlay auch zusammen spielen können. Voraussetzung ist allerdings die Premium-Mitgliedschaft Xbox Live Gold.Neben Gears 5 kann man im Rahmen der Xbox Free Play Days weitere Titel kostenlos spielen, darunter The Elder Scrolls Online und Starlink: Battle for Atlas.Letztes aktuelles Video: Video-Test