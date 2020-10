Gears 5: Neues Update dient vor allem zur Vorbereitung auf Series X/S

Das neue Update für den Deckungs-Shooter Gears 5 soll in erster Linie dazu dienen, das Spiel auf die Upgrade-Version für Xbox Series X / S vorzubereiten, die Käufer kostenlos via Smart Delivery erhalten. Das hat The Coalition im Rahmen der offiziellen Patch Notes bekannt gegeben. Trotzdem will man gleichzeitig auch eine Reihe von Fehlern mit den Update behoben haben.Für das Spielen von Gears 5 auf der Xbox Series haben The Coalition und Microsoft bereits diverse Verbesserungen versprochen. Neben deutlich schnelleren Ladezeiten sowie Quick Resume sollen auch grafische Qualität und Bildrate optimiert werden. In Aussicht gestellt werden die Ultra-Einstellungen vom PC mit höheren Auflösungen für die Texturen und den volumetrischen Nebel.Letztes aktuelles Video: VideoTest