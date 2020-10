Gears 5: Versus-Multiplayer mit 120 fps auf Xbox Series X & S; Verringerung der Eingabeverzögerung

#Gears5 feels better than ever on Xbox Series X. We’ve reduced input latency by 36% (Campaign) and 57% (Versus), delivering a profoundly more responsive experience for our players…especially when every millisecond matters. (1/3)



— Gears of War (@GearsofWar) October 21, 2020

Der Versus-Modus (PvP-Multiplayer) in Gears 5 ab 12,99€ bei kaufen ) wird auf Xbox Series X und Xbox Series S mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde laufen, sofern der angeschlossene Bildschirm bzw. Fernseher eine entsprechend hohe Bilderwiederholrate unterstützt. Weitere Angaben werden nicht gemacht, abgesehen davon, dass man die Kampagne auch mit Dave Bautista als Marcus Fenix spielen kann. Die Kampagne wird man mit 60 fps auf Xbox Series X spielen können.Außerdem will The Coalition die Reduzierung der Eingabeverzögerung (Input Latency) in der Kampagne um 36 Prozent und im Versus-Modus um 57 Prozent reduziert haben. Diese Verringerung fußt einerseits auf der höheren Bildwiederholrate und andererseits auf der Verbesserung der Controller-Verbindung zur Konsole (Low Latency Input).Microsoft über Dynamic Latency Input (DLI): "Wir optimieren die Latenz zwischen Spieler und Konsole, indem wir beim Xbox Wireless Controller beginnen. Der nutzt unser eigenes, proprietäres Wireless Communication Protocol mit hoher Bandbreite, sobald er mit der Konsole verbunden ist. Mit Dynamic Latency Input (DLI) wird das Gamepad noch präziser und reaktionsschneller, indem es das Eingabesignal sofort mit dem Ausgabesignal des Monitors synchronisiert."