Gears 5: New Game Plus und neue Schwierigkeitsgrade im Anmarsch

Das kommende Update für Gears 5 ( ab 25,25€ bei kaufen ) wird nicht nur die technischen Upgrades für die Xbox Series X enthalten ( siehe News ), sondern dem Deckungsshooter auch zusätzliche Funktionen und Inhalte auf allen Plattformen bescheren. Dazu gehört zum einen die Einführung von dem Spielmodus New Game Plus, mit dem man die Kampagne erneut mit allen zuvor freigeschalteten Extras absolvieren darf.Zum anderen werden mit "Ironman" und "Inconceivable" auch zusätzliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung stehen - so dürfte man trotz der freigeschalteten Vorteile selbst im New Game Plus ordentlich gefordert werden.Wie The Coalition gegenüber IGN bestätigte, wird es im Rahmen des Updates auch zusätzliche Charakter-Skins für Kait, Del und JD, weitere Waffen-Skins, Mutatoren (z.B. Big Heads) sowie neue Achievements geben.Fans von Dave Bautista können sich außerdem darüber freuen, dass man durch einen Extra-Skin den Helden Marcus Fenix durch den WWE-Recken ersetzen darf, womit er neben dem Multiplayer dann auch Einzug in die Kampagne halten wird. Selbst die Sprachausgabe soll bei der Verwendung des Skins angepasst bzw. ersetzt werden.Letztes aktuelles Video: Xbox Series X | S Update