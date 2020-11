Gears 5: Operation 5: Hollow Storm gestartet

Microsoft und The Coalition haben mit einem großen Update die Operation 5: Hollow Storm für den Shooter Gears 5 ( ab 25,25€ bei kaufen ) eingeläutet. Dabei handelt es sich um die bislang größte Operation-Erweiterung. Enthalten sind sieben weitere Charaktere, fünf Karten und 13 neue Achievements. Mit dem Scorcher feiert außerdem eine altbekannte Waffe ihr Comeback. Bei den Figuren kehren u.a. Dizzy Wallin und Skorge aus früheren Teilen der Reihe auf die Schlachtfelder zurück.Bei den Karten gibt es mit Nexus und Regency zwei Neuzugänge, in denen man sich zum einen in den Verliesen unter Mount Kadar Gefechte in einer Locust-Basis Gefechte liefert und den Kampf zum anderen hoch über den Wolken austrägt. Hinzu kommen die klassischen Karten Gridlock, Clocktower und River.Im Rahmen der kooperativen PvE-Modi Horde und Escape hat man sich jetzt außerdem dazu entschlossen, die Charaktere und Klassen voneinander zu trennen. Als Folge dessen ist es ab sofort möglich, in diesen Modi Figuren und Klassen nach Belieben zu kombineren. Darüber hinaus mischen jetzt auch Charaktere mit, die bisher von Horde und Escape ausgeschlossen waren.Weitere Informationen zu Operation 5: Hollow Storm gibt es hier Letztes aktuelles Video: Operation 5 Hollow Storm Trailer