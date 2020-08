Jump Force: Switch-Umsetzung in Form der "Deluxe Edition" erschienen; mit exklusivem 3v3-Modus

Das Prügelspiel Jump Force von Entwickler Spike Chunsoft und Bandai Namco Entertainment ist ab sofort in der "Deluxe Edition" für Nintendo Switch erhältlich. Die Edition bringt laut Pressemitteilung zahlreiche beliebte Manga-Charaktere zusammen. Spieler können ihren Lieblingscharakter steuern oder sich einen eigenen Avatar gestalten, den sie dann im Story- und Versus-Modus benutzen können."Diese neue Version beinhaltet 50 spielbare Charaktere, sowie alle Charaktere des Character Pass 1. Zusätzlich enthält die Nintendo-Switch-Version exklusiv einen offline “3 vs. 3”-Modus, der vier zusätzliche Kämpfer in den Ring schickt, sodass sich bis zu sechs SpielerInnen gegenübertreten können. Characters Pass 2 von JUMP FORCE ist ebenfalls für die Nintendo Switch erhältlich, Shoto Todoroki aus My Hero Academia ist der erste von fünf Kämpfern, die im Character Pass 2 enthalten sind. Alle Fans, die den Characters Pass 2 erwerben, erhalten vier Tage früher Zugang zu jedem Charakter, wenn diese erscheinen."