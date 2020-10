Gears Tactics: Auflösung und fps auf Xbox Series X|S, Xbox One X und Xbox One S

Xbox Series X: 4K mit 60 fps (Zwischensequenzen wahlweise mit 30 oder 60 fps)

Xbox Series S: 1440p mit 60 fps

Xbox One X: 4K mit 30 fps oder 1440p mit 60 fps

Xbox One S: 1080p mit 30 fps

Die Entwickler von Gears Tactics ab 69,98€ bei kaufen ) haben sich bei The Verge zu den technischen Details der Konsolen-Versionen geäußert. Das Taktikspiel wird in 4K mit 60 fps (Bilder pro Sekunde) auf der Xbox Series X laufen. Bei den Zwischensequenzen wird man die Wahl zwischen 60 oder 30 fps haben - je nach persönlicher Vorliebe. 1440p mit 60 fps sind auf der Xbox Series S vorgesehen. Auf der Xbox One X wird man die Wahl zwischen 4K-Auflösung mit 30 fps oder 1440p mit 60 fps haben. Die Xbox One S schafft 1080p mit 30 fps. Diese Angabe dürfte auch für die "normale" Xbox One gelten.Auf die Frage, ob die Version von Gears Tactics auf der Xbox One X oder der Xbox Series S die "bessere" Variante wäre, antwortete Cam McRae (Technical Director bei The Coalition): "Das ist eine gute Frage - [das Spiel] ist auf der Series S besser. Es ist visuell besser - gleiche Auflösung, gleiche Bildrate [gemeint ist 1440p mit 60 fps], aber die CPU ist bei der Series S so viel besser als bei der One X, so dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, einfach mehr Dinge zu zeichnen [zu können]. Auch wenn der Grafikprozessor für das 'Drawing' zuständig ist, müssen wir [die Daten] immer noch von der CPU dahin bringen und auf der Xbox One X wird man sehen, dass die visuelle Qualität im Performance-Modus nicht ganz so hoch wie bei der Series S sein wird."Gears Tactics wird auch passend zur Markteinführung der nächsten Xbox-Konsolen erscheinen. Das rundenbasierte Taktikspiel am 10. November 2020 für Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X veröffentlicht. Bisher ist das Spiel auf PC erhältlich. Zum Test der PC-Version : In Gears Tactics versucht sich Gears of War als rundenbasiertes Taktikspiel. Aggressives Vorgehen, ermunternde Exekutionen und kantige Charaktere erwarten euch im ersten Serien-Ableger von Splash Damage, The Coalition und den Xbox Game Studios. Im Test haben wir einen Locust-Wissenschaftler verfolgt und Blei, Granaten und Kettensägen sprechen lassen.