Doom Eternal: Termin, Himmel und Hölle, "Year-One-Pass" und Multiplayer-Battle-Modus - 4Players.de

DOOM Eternal wird am 22. November 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. In dem Shooter herrscht wortwörtlich die Hölle auf Erden, denn dämonische Horden haben den blauen Planeten überrannt, aber auch dem Himmel und der Hölle wird man in der Kampagne einen Besuch abstatten können.Die Entwickler schreiben über die schnellen Gefechte gegen die höllischen Heerscharen: "Mit der neuen Flammenspeier-Fähigkeit des schultermontierten Werfers, den der Slayer nun hat, könnt ihr die Dämonen in Brand setzen und lichterloh brennende Gegner erschießen, um Rüstung zu erhalten. Ihr braucht Gesundheit? Nutzt überwältigende Feuerkraft, um eure Gegner ins Taumeln zu bringen und schnetzelt und metzelt sie dann mit einem Glory Kill. Munition ist rar, also zerfetzt Gegner mit der Kettensäge, bevor sie euch ausgeht. (...) Auch der DOOM Slayer selbst hat dazugelernt: Überwindet mit dem Doppelsprint den Abstand zum Gegner oder nutzt den Fleischerhaken für die Super-Schrotflinte, mit dem ihr euch rasant zu einem Dämonen ziehen könnt. DOOM Eternal gibt euch die Kontrolle über den ultimativen Dämonentöter. Aber einfallsreiches Kämpfen ist nur eine der vielen Verbesserungen an den Fähigkeiten des Slayers. Neben mächtigen neuen Waffen wie der Schmelztiegel-Energieklinge und der vernichtenden Balliste kann er nun glatte Wände emporrennen, an Stangen entlangschwingen, durch Wände brechen und noch viel mehr. Meistert die Umgebung ebenso wie den Kampf."Darüber hinaus ist ein "Year-One-Pass" für Doom Eternal vorgesehen, der Zugang zu zwei Einzelspieler-Kampagnenerweiterungen gewährt. Diese erscheinen innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung von Doom Eternal. Der Year-One-Pass ist in der Deluxe Edition enthalten.Außerdem ist der Battle-Modus genannte Mehrspieler-Modus angekündigt worden. Drei Spieler werden pro Partie benötigt. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Doom-Slayers, während die anderen beiden sich als Dämonen in die Schlacht stürzen. Der Slayer hat ein vollgepacktes Arsenal an Waffen, um den zwei Höllenbewohnern ordentlich einzuheizen. In fünf Runden tritt er gegen alles vom Revenant mit Jetpack bis zum schwerfälligen Mancubus an. Jede Dämonenklasse hat ihre eigenen Bewegungsmöglichkeiten und Fähigkeiten, um den Slayer zu fordern. Beide Dämonenspieler können zudem KI-gesteuerte Verstärkung anfordern, um den Slayer zu überwältigen oder in seinen Möglichkeiten einzuschränken. Allerdings gibt das dem Slayer auch zusätzliche Möglichkeiten für Glory Kills, um seine Gesundheit aufzubessern.