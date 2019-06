Doom Eternal: Wird im November 2019 erscheinen + Story-Trailer - 4Players.de

DOOM Eternal wird am 22. November 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."DOOM Eternal lässt euch in die Rolle des DOOM Slayers schlüpfen - vernichtet mit mächtigen Waffen neue und klassische Dämonen in unglaublichen und nie zuvor gesehenen Welten. Erlebt bei der nächsten Generation des Egoshooters die ultimative Kombination aus Tempo und Power. Das Nonplusultra in Sachen Geschwindigkeit und Durchschlagskraft! Nehmt euren Gegner in allen Dimensionen auseinander!""Bestellt DOOM Eternal vor und erhaltet das Rip-and-Tear-Pack samt DOOT-Revenant-Skin für den BATTLE-MODUS, DOOM Eternals brandneuen Multiplayer-Modus, einem Kultist-Basis-Master-Level sowie einem Retro-Schrotflinten-Waffenskin."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer - Story