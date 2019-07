Doom Eternal: Spielszenen aus dem Einzelspieler-Modus von der QuakeCon 2019; "Hub" bestätigt - 4Players.de

Während am ersten Tag der QuakeCon 2019 hauptsächlich der Mehrspieler-Modus (2-gegen-1; kein klassisches Deathmatch) von Doom Eternal im Vordergrund stand ( wir berichteten ), rückte am zweiten Tag wieder die Einzelspieler-Action in den Mittelpunkt. Die von den Entwicklern live auf dem Doom-Panel gespielten und kommentierten Passagen dauern rund eine Stunde und zeigen u. a. die agilen Bewegungsmöglichkeiten des Doom-Slayers, stellenweise ziemlich kreative Glory Kills, Waffen-Modifikationen und viele Dämonen. Einige der Abschnitte waren bereits auf der E3 2019 zu sehen. Unsere Vorschau von der Messe findet ihr übrigens hier Bei der abschließenden Fragen-und-Antworten-Runde erwähnten die Entwickler außerdem, dass es so etwas wie "einen Hub" (Dreh- und Angelpunkt) im Spiel geben wird, in dem man u. a. sehen kann, was der Doom-Slayer zur Entspannung und in seiner Freizeit macht, sofern nicht gerade Dämonen in Stücke gerissen oder geschossen werden. Man soll im Verlauf des Spiels mehr über die Hauptfigur erfahren können, heißt es laut PC Gamer . Konkretere Angaben wurden nicht gemacht."Mit der neuen Flammenspeier-Fähigkeit des schultermontierten Werfers, den der Slayer nun hat, könnt ihr die Dämonen in Brand setzen und lichterloh brennende Gegner erschießen, um Rüstung zu erhalten. Ihr braucht Gesundheit? Nutzt überwältigende Feuerkraft, um eure Gegner ins Taumeln zu bringen und schnetzelt und metzelt sie dann mit einem Glory Kill. Munition ist rar, also zerfetzt Gegner mit der Kettensäge, bevor sie euch ausgeht. (...) Auch der Doom Slayer selbst hat dazugelernt: Überwindet mit dem Doppelsprint den Abstand zum Gegner oder nutzt den Fleischerhaken für die Super-Schrotflinte, mit dem ihr euch rasant zu einem Dämonen ziehen könnt. (...) Neben mächtigen neuen Waffen wie der Schmelztiegel-Energieklinge und der vernichtenden Balliste kann er nun glatte Wände emporrennen, an Stangen entlangschwingen, durch Wände brechen und noch viel mehr. Meistert die Umgebung ebenso wie den Kampf."DOOM Eternal wird am 22. November 2019 für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Darüber hinaus ist ein "Year-One-Pass" für Doom Eternal vorgesehen, der Zugang zu zwei Einzelspieler-Kampagnenerweiterungen gewährt. Diese erscheinen innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung von Doom Eternal. Der Year-One-Pass ist in der Deluxe Edition enthalten.