Doom Eternal: Video-Überblick über den Multiplayer-Battlemode: Doom-Slayer gegen zwei Dämonen - 4Players.de

id Software und Bethesda Softworks stellen den Mehrspieler-Modus, den Battlemode (oder Battle-Modus) aus Doom Eternal , im folgenden Video ausführlich vor. In diesem Multiplayer-Modus kämpft ein voll ausgestatteter Doom-Slayer (Waffen und Mods) gegen zwei Dämonen, die ebenfalls von Menschen gesteuert werden. Die Spielstile beider Seiten unterscheiden sich grundlegend. Wer zuerst drei Runden gewinnt, gewinnt die Partie.Die Dämonen müssen den Doom-Slayer ausschalten und umgekehrt. Die Dämonen müssen dabei zusammenarbeiten, um computergesteuerte Dämonen und andere Fallen/Gefahren herbeizurufen, um den Doom-Slayer gemeinsam in die Enge zu treiben und auszuschalten. "Als [Doom] Slayer bedient ihr euch ungeniert bei den Gegnern: Glory Kills sind gut für eure Gesundheit, per Flammenspeier abgefackelte Feinde spendieren Rüstung und wenn ihr Dämonen mit der Kettensäge filetiert, springt dabei Munition heraus", erklären die Entwickler.Zum Verkaufsstart von Doom Eternal am 22. November 2019 wird der "Battlemode" sechs Karten und fünf spielbare Dämonen umfassen: Revenant, Pain Elemental, Mancubus, Marauder und Archvile. Weitere Karten und spielbare Dämonen sollen später kostenlos hinzugefügt werden. Einen "normalen" Mehrspieler-Modus wie zum Beispiel Deathmatch wird es in Doom Eternal nicht geben.Letztes aktuelles Video: Battlemode Multiplayer-Übersicht