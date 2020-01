Doom Eternal: Bietet laut Entwickler doppelt so viel Spielzeit wie der Vorgänger

Eine Ewigkeit wird man trotz des Namens nicht im Shooter Doom Eternal von id Software und Bethesda verbringen können - aber immerhin doppelt so lange wie im Vorgänger. Die beinahe schon ans Fleischerhandwerk erinnernde Action ( zur Vorschau ) soll zumindest laut Creative-Director Hugo Martin rund 22 Stunden dauern - das verriet er in einem Gespräch mit Gamespot.com . Martin erklärt:"Das Sequel gibt dir in den ersten fünf Minuten diese grundsätzlichen Werkzeuge, und dann werden in den ersten drei Stunden weitere Schichten hinzugefügt. Zugegeben: Es ist überwältigend, aber das Ziel von Doom Eternal ist, dir im Wesentlichen Zugang zu Superkräften zu verschaffen und dich dann zu zwingen, ihren instinktiven Einsatz zu lernen, oder du stirbst."Doom Eternal wird am 20. März für PC, PS4, Xbox One, Switch und Stadia erscheinen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau