Doom Eternal: Verzicht auf Mikrotransaktionen bestätigt

Doom Eternal wird keinerlei Mikrotransaktionen beinhalten. Das hat Creative Director Hugo Martin von id Software in einem Kommentar bei Facebook bestätigt, der von DualShockers aufgegriffen wurde. Demnach wird man selbst kosmetische Inhalte einzig durch das Ansammeln von Erfahrungspunkten im Shooter freischalten können. Zusätzlich wird betont, dass es sich bei diesen Inhalten tatsächlich nur um visuelle Gimmicks handeln wird, die einfach nur cool aussehen, aber den Spielverlauf oder Fähigkeiten nicht beeinflussen sollen."Eternal ist ein Vollpreis-Spiel, nicht ein Free-to-play-Spiel oder ein Handyspiel", so Martin. "Wir geben euch eine komplette Erfahrung ohne einen Store - genau wie ihr es erwarten würdet[...]. Das Freischalten von Skins mit Erfahrungspunkten ist ein Teil der Erfahrung, wenn euch dieses Zeug interessiert. Oder man kann es komplett ignorieren."Doom Eternal erscheint am 20. März für PC, PS4, Xbox One und Stadia. Eine Umsetzung für Switch soll etwas später folgen.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau