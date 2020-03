Doom Eternal: Hinter den Kulissen des Soundtracks: Der Heavy-Metal-Chor

Der Soundtrack von Doom Eternal wird bekanntlich abermals von Mick Gordon komponiert. Für die Musikaufnahmen wollte er u.a. auf einen Heavy-Metal-Chor setzen ( wir berichteten ) und im folgenden Hinter-den-Kulissen-Video kann man einen Blick auf diese Chor-Aufnahmen werfen. Am Heavy-Metal-Chor hatten sich u.a. Tony Campos (Ministry, Static X), Sven de Caluwé (Aborted), Linzey Rae (The Anchor) etc. beteiligt."Zusammen mit dem Sound-Team von id Software hat Mick Gordon den eingängigen Chorgesang kreiert, der in einer geheimnisvollen, uralten Sprache vom Ursprung des Slayers kündet. Der Gesang fügt sich perfekt in den Soundtrack und die Lore von DOOM Eternal ein", schreiben id Software und Bethesda. Doom Eternal erscheint am 20. März 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One.