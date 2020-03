Doom Eternal: Details: Auflösung und Bildwiederholraten auf den Konsolen

Aktualisierung vom 10. März 2020, 17:20 Uhr:

PlayStation 4: Doom Eternal wird auf der PS4 in 1080p mit 60 fps laufen.

PlayStation 4 Pro: Der Shooter wird auf der PS4 Pro nativ in 1440p mit 60 fps laufen. Es wird dann auf 4K (2160p) hochskaliert.

Xbox One und Xbox One S: 1080p mit 60 fps.

Xbox One X: Das Spiel wird nativ in 1440p mit 60 fps laufen und dann auf 4K (2160p) hochskaliert. HDR wird unterstützt.

Ursprüngliche Meldung vom 09. März 2020, 10:50 Uhr:

Zusammen mit den Systemanforderungen der PC-Version sind auch weitere, technische Angaben zu den Konsolen-Umsetzungen von Doom Eternal verraten worden.Die Stadia-Version wird in 1080p mit 60 fps auf Full-HD-Geräten dargestellt. Auf 4K-Bildschirmen wird das Spielgeschehen von 1440p mit 60 fps auf 4K hochskaliert. HDR wird unterstützt.Billy Khan (Lead Engine Programmer bei id Software) hat derweil bestätigt , dass DOOM Eternal mit 60 fps (Bilder pro Sekunde) auf PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S und Xbox One X laufen soll - wie schon der Vorgänger. Angaben zu der verwendeten Auflösung wurden aber nicht gemacht. Auch auf den Konsolen wird es Einstellungsmöglichkeiten für das Sichtfeld (FOV: Field of View) geben und "größere Sichtfelder" als auf dem PC erlauben Zum Verkaufsstart des Shooters wird ein Day-One-Patch zum Download zur Verfügung stehen. Laut TwistedVoxel soll dieser Patch für Xbox One ungefähr 5,1 GB groß sein. Welche Veränderungen das Update vornimmt, wurde aber nicht verraten. Die am Wochenende entdeckten Systemanforderungen der PC-Version (auf Steam) wurden kurze Zeit später wieder entfernt und gelten daher nicht offiziell.Doom Eternal wird am 20. März 2020 für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen. Die Switch-Umsetzung folgt später.Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen des Soundtracks