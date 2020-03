Doom Eternal: Entwickler über die Online-Ingame-Events und kosmetische Belohnungen

Vor der Veröffentlichung von Doom Eternal am Ende dieser Woche sprechen Marty Stratton (Executive Producer) und Hugo Martin (Game Director) über die Ingame-Events - und über die Möglichkeiten wie sich Spieler-Skins, Waffen-Skins, Namensplaketten, Podien etc. freischalten lassen. Auch auf die Booster und das Season-Pass-System (Erfahrungspunkte sammeln, Items freischalten) wird eingegangen. Die Entwickler erklären : "Doom Eternal kommt mit der vollen Ladung Online-Features, die euer Können mit EP belohnen und coole kosmetische Gegenstände wie Spieler-Skins, Waffen-Skins, Namensplaketten, Podien und mehr freischalten. So könnt ihr euer Spielerlebnis in der Singleplayer-Kampagne, im Battle-Modus und sogar im Hauptmenü noch individueller gestalten. Und, ja, ihr könnt EP für Events erhalten, indem ihr einfach nur die Kampagne spielt! Um den Eventfortschritt nachzuvollziehen und sicherzustellen, dass ihr eure Ingame-Belohnungen erhaltet, müsst ihr euch online bei eurem Bethesda.net-Konto anmelden. Es gibt keinen Offline-Modus für das Spiel, während es mit dem Internet verbunden ist. Sollte eure Lieblingsplattform keine Internetverbindung haben, dann ist das auch kein Problem - Spieler können sich natürlich auch offline durch die Singleplayer-Kampagne von Doom Eternal metzeln und schnetzeln. Allerdings stehen die Online-Features wie Battle-Modus, Invasion und der Fortschritt bei den Ingame-Events von Doom Eternal ohne Zugang zum Internet nicht zur Verfügung."Doom Eternal wird am 20. März um 00:00 Uhr Mitternacht auf PS4 und Xbox One in der jeweiligen Zeitzone veröffentlicht. Um 00:01 Uhr wird der Shooter auf PC (Steam and Bethesda.net) erscheinen. Stadia wird um 05:01 Uhr versorgt.Letztes aktuelles Video: Dev Diary In-Game Events