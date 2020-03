Doom Eternal: Erfolgreicher Steam-Start des Shooters; "Franchise-Verkaufsrekord" laut Publisher geknackt

Aktualisierung vom 25. März 2020 , 17:45 Uhr:



Mittlerweile meldet auch Bethesda Softworks (zugehörig zur Unternehmensgruppe ZeniMax Media), dass



"Wir möchten uns bei all unseren Fans für ihre großartige Unterstützung bedanken", so Ron Seger, Senior Vice President of Global Sales von Bethesda Softworks. "Auch wenn Tausende Händler aktuell ihre Geschäfte schließen müssen, sind wir froh, dass dennoch so viele Fans mit Doom Eternal Spaß haben können."



Ursprüngliche Meldung vom 22. März 2020, 10:36 Uhr:



Doom Eternal Mittlerweile meldet auch Bethesda Softworks (zugehörig zur Unternehmensgruppe ZeniMax Media), dass Doom Eternal den "Franchise-Verkaufsrekord" gesprengt hat. Laut Pressemitteilung hat Doom Eternal doppelt so viel Umsatz in der Startwoche als Doom (2016) erzielt - und "damit die Verkaufsrekorde der Marke am Startwochenende gesprengt". Auf Steam war der Shooter das meistverkaufte Spiel der Woche und über 100.000 Spieler haben auf der Plattform zur gleichen Zeit gespielt (siehe unten). Handfeste Verkaufszahlen wurden aber nicht genannt."Wir möchten uns bei all unseren Fans für ihre großartige Unterstützung bedanken", so Ron Seger, Senior Vice President of Global Sales von Bethesda Softworks. "Auch wenn Tausende Händler aktuell ihre Geschäfte schließen müssen, sind wir froh, dass dennoch so viele Fans mit Doom Eternal Spaß haben können."Doom Eternal

hat einen deutlich besseren Verkaufsstart als Doom (2016) auf Steam hingelegt . Der Shooter von id Software und Bethesda Softworks verzeichnete am 20. März einen Höchstwert von 104.891 gleichzeitig aktiven Spielern auf der digitalen Vertriebsplattform von Valve Software, was auf Verkaufszahlen zwischen 500.000 und 1.000.000 hindeutet ( laut SteamDB ). Der Höchstwert von Doom (2016) war 44.271, wenn man kostenlose Probeaktionen (an Wochenenden) außen vor lässt. Im Vorfeld der Veröffentlichung von Doom Eternal stiegen übrigens auch die Nutzerzahlen des Vorgängers wieder an. Die Spielerzahlen von Doom Eternal dürften zudem noch etwas höher sein, da das Spiel auch über den Launcher direkt von Bethesda angeboten wird. Auf Twitch lag die maximale Zuschauerzahl bei knapp 142.000 (ebenfalls am 20. März).Aktuell liegt der Shooter mit 55.707 gleichzeitig aktiven Spielern in den Top Ten der Spiele-Charts auf Steam (heutiger Höchststand: 100.111). Der Football Manager 2020 befindet sich so weit oben in den Steam-Charts, weil die Simulation einige Tage kostenlos ausprobiert werden kann. Tomb Raider erfreut sich über eine so hohe Chartposition, weil das Spiel zusammen mit Lara Croft and the Temple of Osiris kostenlos angeboten wird.Letztes aktuelles Video: Video-Test