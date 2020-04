Doom Eternal: Ärger über den schlecht abgemischten Soundtrack; Mick Gordon zweifelt an weiterer Zusammenarbeit

Here's a comparison between the original BFG Division from Doom 2016's official soundtrack (left) vs. the BFG 2020 remix on Eternal's soundtrack from today (right).



Notice how the wavelengths in BFG 2020 form a nearly perfectly straight bar vs. the original with more definition pic.twitter.com/TCJRdOe1Yf



— Doominal Crossing: Eternal Horizons 🐶 (@thatACDCguy) April 19, 2020





I didn't mix those and wouldn't have done that. You'll be able to spot the small handful of tracks I mixed (Meathook, Command and Control, etc...)



— Mick Gordon (@Mick_Gordon) April 19, 2020

Der treibende Soundtrack von Doom Eternal untermalt das Shooter-Geschehen höllisch passend und deswegen haben sich viele Käufer der Collector's Edition des Spiels auf die digitalen Version des Soundtracks gefreut, die mittlerweile runtergeladen werden kann. "Demnächst" wird man den Soundtrack auch bei einschlägigen Diensten kaufen können.Die ersten Reaktionen auf die Qualität des Soundtracks fallen aber eher negativ aus. So schreibt u.a. "thatACDCguy" und belegt es anhand der Waveform im Vergleich zum Vorgänger, dass die Abmischung der Stücke ziemlich misslungen sei. Im Prinzip sei der Dynamikbereich zwischen den Instrumenten zu gering (Erklärung für das Blockmuster der Waveform) und alle Instrumente würden gleichzeitig um die Aufmerksamkeit des Hörers konkurrieren. Alle Spuren wurden allem Anschein nach auf ein Level angehoben . Es fehlen die feinen Nuancen.Auch Mick Gordon, der Komponist des Soundtracks, meldete sich zu Wort und stellte klar, dass er für die Abmischung nicht verantwortlich war und dies in der Form auch nie gemacht hätte. Er habe nur einen Bruchteil der Songs selbst abgemischt, z.B. Meathook und Command and Control.Insgesamt scheint Gordon mit der Zusammenarbeit mit Bethesda bzw. id Software ohnehin nicht zufrieden gewesen zu sein. Auf einem Screenshot aus einer privaten Konversation mit dem Komponisten ist zu sehen, dass er es bezweifeln würde, ob er bei einem weiteren Doom-Spiel noch einmal mit Bethesda bzw. id Software zusammenarbeiten würde. Bei Reddit wünschen viele Leute hingegen (über 11.000 Upvotes), dass Mick Gordon den gesamten Soundtrack neu abmischen soll (#ReleaseTheMickMix). Reaktionen von Bethesda oder id Software gibt es nicht. Bei entsprechenden Beschwerden im Discord forderten die Moderatoren lediglich zur Mäßigung auf.Letztes aktuelles Video: Battlemode Exklusive Spielszenen