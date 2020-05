Doom Eternal: Mick Gordon (Komponist) und id Software beenden Zusammenarbeit

Civarello schrieb am 05.05.2020 um 13:13 Uhr

Schade......aber vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit mit Andrew Hulshult an den DLCs zu arbeiten. Dessen Soundtracks gefallen mir dann doch noch ein Stückchen mehr als die Arbeit Gordons.

IDKFA, Hulshults "Remake" zum Classic-DooM-Soundtrack war schon klasse, oder seine Arbeit am Rise of the Triad-Remake. Besser haben mir dann aber seine Soundtracks zu Spielen wie DUSK und AMID EVIL gefallen. Eben weil es nicht NUR härterer Gitarren-Sound war, sondern weil auch die atmosphärischeren Stücke große Klasse waren. Was ich bis jetzt vom Wrath- Aeons of Ruin gehört habe klingt auch top.

Außerdem hat Hulshult ja schon Erfahrung mit ID....durch seine Arbeit an Quake Champions.