Doom Eternal: Erstes Update im Überblick: Gestärkte Dämonen, Event-Serie 3, Verbesserungen und mehr

"Durch Schwimmen erlittene Schaden wurde gesenkt.

Ihr könnt im Wasser nun nach oben und unten dashen.

Der Strahlenschutzanzug in Taras Nabad wurde direkt vor dem Wasser platziert, damit ihn der Spieler beim Betreten des Bereichs sofort sieht.

Die Schadensskalierung nach Schwierigkeitsstufe wurde bei Wasser/Schleim komplett entfernt.

Ein Maykr-Dronen-Tutorial wurde der ersten Begegnung in Urdak hinzugefügt.

Dem Reiter 'Spiel' in den Hauptmenü-Optionen wurde eine Option für den Doppel-Dash hinzugefügt: Halten (Standard) oder Drücken. 'Halten' bedeutet, dass ihr gedrückt halten müsst, um zweimal zu dashen. 'Drücken' bedeutet, dass ihr zweimal drücken müsst.

Die Wirksamkeit der Plasmagewehr-Mikrowellen-Strahl-Mod über Zeit wurde erhöht."

"Battle-Modus-Tutorials werden jetzt allen Spielern angezeigt, wenn sie den Modus zum ersten Mal starten.

Eine Funktion wurde hinzugefügt, mit der gegen Spieler vorgegangen wird, die den Battle-Modus missbrauchen, indem sie Matches vorzeitig verlassen oder im Sprach-Chat beleidigend werden.

Battle-Modus-Kill-Bildschirm Spieler können jetzt auf einem Kill-Bildschirm sehen, wer oder was sie getötet hat.

Neue Anzeige für das Heilen von Spielerdämonen Ein neuer Effekt unter dem Spielernamen zeigt nun an, wenn sie Leben generieren. Dies ist für alle Spieler sichtbar.

Neue Benachrichtigungen wurden dem Battle-Modus hinzugefügt, um Server- und Lobbystatus zu verdeutlichen.

Neue Netzwerksymbole im Battle-Modus zeigen an, wenn die Netzwerkbedingungen für Wartezeiten oder Paketverlust sorgen. Es gibt folgende Netzwerksymbole:

-Latenzschwankung: Unregelmäßiger Latenzfluss verursacht Lags ('Hohe Latenz').

-Hohe Latenz: Die Zeit, die Daten zwischen dem Server und euch unterwegs sind, ist hoch. Man bezeichnet das auch als hohen 'Ping', der sich in Lags niederschlägt.

-Paketverlust: Hoher Paketverlust bedeutet, dass mehr Daten auf dem Weg zwischen euch und dem Server verloren gehen."

Für DOOM Eternal steht das erste Update zum Download bereit. Es umfasst gestärkte Dämonen, Event-Serie 3, Verbesserungen für die Singleplayer-Kampagne, Änderungen am Battle-Modus, Anti-Cheat-Maßnahmen und mehr.Die größte Neuerung sind die "Gestärkten Dämonen". Wenn ein Spieler in der Singleplayer-Kampagne stirbt, wird der Dämon, der den Slayer zu Fall gebracht hat, gestärkt und in das Spiel eines anderen Spielers geschickt. Schaltet man einen gestärkten Dämon aus, bekommt man viel Gesundheit, Munition und Bonus-Event-EP. Im Reiter "Spiel" in den Hauptmenü-Optionen können gestärkte Dämonen an- oder ausgeschaltet werden.Darüber hinaus ist die Serie 3 (Wertvolles-Metall-Event) angelaufen. "Namensgebend belohnt es fleißige EP-Sammler mit neuen glänzenden kosmetischen Gegenständen, darunter auch die MC-Pain-Master-Collection. EP sammeln ist ganz leicht: Einfach den BATTLE-MODUS/die Kampagne spielen und wöchentliche Herausforderungen abschließen", schreiben die Entwickler. "Echelon-Aufstiege sind jetzt verfügbar. Sobald ihr DOOM-Stufe 250 abgeschlossen habt, erhaltet ihr euer erstes Echelon, das ein spezielles Abzeichen freischaltet, damit eure Gegner sehen können, mit wem sie sich einlassen. Jedes Echelon setzt die DOOM-Stufe auf 1 zurück und bringt euch ein weiteres Rangabzeichen ein. Auf eurer Jagd nach weiteren Echelons behaltet ihr eure komplette Ausrüstung."Zu den Neuerungen gehört ebenfalls die Anti-Cheat-Software von Denuvo, die einen Kernel-Mode-Treiber verwendet und auf nicht so viel Gegenliebe bei den Spielern stieß ( wir berichteten ). Der Kernel-Mode-Treiber wird automatisch beim Start des Spiels gestartet und beendet, wenn das Spiel angehalten oder beendet wird. Die Entwickler versprechen, dass Denuvo Anti-Cheat keine Screenshots macht, die Dateien auf PC nicht scannt und auch keinen Shellcode aus dem Internet streamt. Denuvo Anti-Cheat kann jederzeit über 'Programme ändern oder entfernen' deinstalliert werden. Für weitere Details wird auf den Blog von Denuvo-Anti-Cheat verwiesen.Verbesserungen an der Singleplayer-Kampagne für alle PlattformenAllgemeine Verbesserungen am Battle-Modus für alle PlattformenDetails zu den Balance-Änderungen am Battle-Modus findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Update 1 jetzt verfügbar