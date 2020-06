Doom Eternal: Zweites Update steht zum Download bereit

Für Doom Eternal ist das zweite Update erschienen. Es umfasst die neue Battlemode-Karte "Torment", sorgt für mehr "gestärkte Dämonen" in den Kampagnen (ohne die Namen von erledigten Spielern zu zeigen) und bringt viele kleinere Verbesserungen, die ausführlicher im Change-Log dargelegt werden. So wollen die Entwickler die Latenz im Battlemode optimiert und den Fotomodus sowie das Boosters-Menü verbessert haben.Bis zum 2. Juli findet das Mini-Event "Burg Grayscale" statt. Das nächste Event "Hack to the Future II" wird dann vom 2. Juli bis zum 6. August stattfinden. id Software : "Wie unsere vergangenen Events auch: Spielt die Kampagne, haut im BATTLE-MODUS ordentlich auf den Putz und schließt Herausforderungen für EP ab, um neues Zeug für eure Sammlung freizuschalten. Der einzige Unterschied zu den regulären Events ist die Größe. Es ist halt ... mini. Daher braucht ihr auch nicht so lange, um es abzuschließen. Die Tore von BURG GRAYSCALE schließen sich am 2. Juli. Also trödelt nicht lange und haut ein paar Dämonen grün und blau – oder halt grau und ... grau."