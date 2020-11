Doom Eternal: Erscheint Anfang Dezember für Switch

Screenshot - Doom Eternal (Switch) Screenshot - Doom Eternal (Switch) Screenshot - Doom Eternal (Switch) Screenshot - Doom Eternal (Switch) Screenshot - Doom Eternal (Switch)

Bethesda und id Software hatten sich bekanntlich dazu entschlossen , die Switch-Umsetzung von Doom Eternal ( ab 11,99€ bei kaufen ) ausschließlich digital über den eShop zu verkaufen. Mittlerweile lässt sich dort auch ein Datum einsehen : Am Dienstag, 8. Dezember beginnt auf Nintendos Hybrid-Konsole das Schlachtfest.Die Armeen der Hölle haben die Erde erobert. Werde in DOOM Eternal für Nintendo Switch in der epischen Einzelspieler-Kampagne zum Slayer, um die Dämonen in sämtlichen Dimensionen zu bezwingen und damit die Auslöschung der Menschheit aufzuhalten. Das Einzige, was sie fürchten, bist du.Erlebe mit DOOM Eternal das Nonplusultra in Sachen Geschwindigkeit und Durchschlagskraft – das nächste Level knallharter First-Person-Action durch idTech 7. Mit einem schultermontierten Flammenwerfer, der ausfahrbaren Klinge, verbesserten Waffen, neuen Fähigkeiten und mehr wirst du zum ultimativen Dämonenschlächter.Nimm dir von deinen Gegnern, was du brauchst: Gesundheit durch Glory Kills, Rüstung mithilfe des Flammenspeiers und Munition durch Kettensägen-Kills.Nutze eine Steuerungsoption mit Bewegungssteuerung, um dein Zielen zu verbessern. Diese Option kannst du in Verbindung mit dem Control Stick einsezen, um die perfekte Verschmelzung von Immersion und Präzision zu erhalten.In einem neuen 2v1-Multiplayer nimmt es ein bis an die Zähne bewaffneter Slayer mit zwei spielergesteuerten Dämonen in einem fesselnden Best-Of-Five-Rundenkampf aus der Egoperspektive auf.Kaufe DOOM Eternal vor dem 22. Dezember 2020 und erhalte DOOM 64 und den DOOM® Eternal: Rip and Tear Pack als Frühkäufer-Bonus.- DOOT-Revenant-Skin – Premium-BATTLE-MODUS-Skin für Spielerdämonen- Kultisten-Basis-Master-Level – neu aufgelegte Version des Kampagnenlevels mit neuen Herausforderungen, Kämpfen und Überraschungen- Retro-Shotgun-Waffen-Skin – vor dieser klassischen Schrotflinte kuschen die Dämonenhorden von DOOM Eternal"