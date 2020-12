Doom Eternal: Bald auch im Xbox Game Pass für PC und viertes Update mit Herausforderungen & Anpassungen für Xbox Series S/X

"Eine vollkommen neue Kampferfahrung, von Grund auf neu geschaffen und darauf ausgerichtet, Spieler weit über alles herauszufordern, was sie in der Kampagne erlebt haben.

Die Umweltbedingungen und Gefahrenquellen in der Umgebung halten die Spieler auf Trab und verändern die Weise, wie sie an ihre Kämpfe herangehen müssen.

Brandneue Belohnungen wie Spielersymbole, Namensplaketten und kosmetische Gegenstände, die sich durch Abschluss des Superblutnest-Master-Levels auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und in verschiedenen Modi erspielen lassen.

Klassischer Modus - Beginnt das Master Level nur mit der Kampf-Shotgun. Ihr müsst die übrigen Waffen und die Mods im Level finden, um euer Arsenal auszubauen und euch eine Chance auf euer Überleben zu sichern.

Schwierigkeitsstufe 'Extraleben' hinzugefügt - Für die, die gerne an ihren Fähigkeiten feilen und an einer heftigeren Herausforderung interessiert sind, haben wir einen Extraleben-Modus hinzugefügt: Sind die Extraleben alle, folgt der ewige Tod. Eine tolle neue Option für die, die auf einen Ultra-Albtraum-Durchgang hintrainieren. Zeit, auf Geheimnis-Jagd zu gehen!

Schwierigkeitsstufe 'Ultra-Albtraum' hinzugefügt - Slayer mit schwarzem Gurt dürfen hier ihre Fähigkeiten einem ultimativen Test unterziehen: Wir haben dem neuen Master Level eine Ultra-Albtraum-Schwierigkeitsstufe hinzugefügt. Sie bestraft euch mit Permadeath (also: einmal tot und das war's) und verweigert euch jegliche Extraleben."

"Schneller-Wechsel"-Ladebildschirm-Tipp für Battle-Modus und Kampagne wurde hinzugefügt.

Dritte Live-Kachel im Hauptmenü wurde hinzugefügt.



Eine Vorschaufunktionalität am Levelende wurde hinzugefügt, die Spielern erlaubt, mehr über die Gegenstände während ihres Fortschritts im aktuellen Live-Event zu erfahren.

Das Update #4 für Doom Eternal ab 17,99€ bei kaufen ) und Doom Eternal: The Ancient Gods, Part One ist veröffentlicht worden. Es umfasst ein neues Master-Level, einen Master-Level-Modus und diverse Herausforderungen. Außerdem wird das Spiel für das Live-Event "Einpacken und Aufreißen" vorbereitet, das am 10. Dezember starten wird. Microsoft hat derweil bestätigt , dass Doom Eternal ab dem 3. Dezember im Xbox Game Pass für PC enthalten sein wird.Außerdem wird die maximale Auflösung des Spiels, wenn es im Abwärtskompatibiitäts-Modus auf Xbox Series X und S läuft erhöht. Die Standardauflösung im Abwärtskompatiblitäts-Modus der Xbox Series X wurde auf 4K bei 60 Hz (mit dynamischer Auflösungsskalierung) erhöht. Die Standardauflösung im Abwärtskompatiblitäts-Modus der Xbox Series S wurde auf 1080p bei 60 Hz (mit dynamischer Auflösungsskalierung) erhöht.Change-Log von Update #4:Updates und Verbesserungen für ALLE PlattformenAllgemeinKampagneDetails zu den Bugfixes und den Veränderungen für den Battle-Modus findet ihr hier "Kill glory killelilleling ... Update 4 bringt euch die festlichste Fröhlichkeit nach Hause, die man abseits der tiefsten Tiefen des Nordpols je zu Gesicht bekommen hat. Verwöhnt eure frostigen Äuglein mit einem Füllhorn bonbonfarbener kosmetischer Sammlerstücke, die für uns alle unter dem virtuellen Baum unseres nächsten kostenlosen Events warten: Das 'Einpacken und Aufreißen' beginnt am 10. Dezember und bringt selbst den nüchternsten Slayer in Stimmung."Letztes aktuelles Video: Neues Master Level Superblutnest