Doom Eternal: Invasion-Modus auf Eis gelegt; Horden-Modus für Einzelspieler geplant

Der geplante und lange verschobene Invasion-Modus für Doom Eternal ab 18,57€ bei kaufen ) ist auf Eis gelegt worden. Dafür wird ein Horden-Modus für Einzelspieler eingebaut. In einem Statement erklärte Marty Stratton (Executive Producer), dass die Pandemie und das Arbeiten von Zuhause die Entwicklung stark beeinflusst und verzögert haben soll. Außerdem hätten die Spieler von Doom Eternal "viel Spaß" mit den Erweiterungen und den Master Levels gehabt und deswegen wird ein Horden-Modus als kostenloses Update folgen. Im Invasion-Modus sollte man als spielbarer Dämon die Solo-Partie eines anderen Spielers betreten und dort Unwesen stiften können. Stratton : "(...) daher haben wir unseren Fokus weg vom Invasion-Modus auf etwas komplett Neues gelegt: einen Horden-Modus für den Singleplayer. Wir denken, dass euch dieser Modus mehr von der Abwechslung und der Herausforderung geben wird, die ihr so am Spiel liebt. Weiterhin arbeitet das Team an einer Überholung des Battle-Modus mit einem kompetitiveren, auf Ranglistenbasierenden Charakter, einer Reihe von Gameplay- und Balancing-Updates sowie einer neuen Karte. Mehr Infos dazu wird es vorrausichtlich auf der QuakeCon im August geben."Der Executive Producer führt fort: "Am 29. Juni haben wir zudem Update 6 herausgebracht. (...) Am meisten aber freuen wir uns über das im Update enthaltene Next-Gen-Upgrade mit bis zu drei neuen Grafik-Modi, die die Optik u. a. mit Raytracing und gesteigerter Performance auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und dafür ausgerüstete PCs auf eine neue Stufe bringt. Das kostenlose Update kommt aber auch mit einem neuen Master Level für Taras Nabad, das neue Herausforderungen und Belohnungen für den Standard- und den Klassischen Modus bereithält. Battle-Modus-Spieler können ihre Kämpfe auf einer neuen Karte austragen und von einer verbesserten Bandbreite profitieren, die die Server-Performance hochschrauben und Störungen vermindern sollte. (...) Apropos "Erweiterungen" - The Ancient Gods, Part One ist jetzt auch auf der Nintendo Switch erhältlich. Part Two werden wir wahrscheinlich später im Jahr ebenfalls auf die Switch bringen."Letztes aktuelles Video: Update 6 jetzt verfügbar