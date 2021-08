Doom Eternal: Update 6.66: Horden-Modus und Battle-Modus-Überarbeitung; Switch-Termin von The Ancient Gods, Part Two

Beim QuakeCon-2021-Panel haben Executive Producer Marty Stratton und Game Director Hugo Martin das Update 6.66 für Doom Eternal ab 14,99€ bei kaufen ) vorgestellt. Es umfasst den Horden-Modus für Einzelspieler, in dem die Spieler gegen Dämonenwellen ankämpfen müssen, um sich an die Ranglistenspitze zu setzen. Der Horden-Modus ist der Ersatz für den auf Eis gelegten Invasion-Modus.id Software: "Während ihr euch durch den Dämonenansturm kämpft, werden Ziele mit hoher Priorität markiert, die die Spiele für einen massiven Punktebonus ausschalten können! Während ihr spielt und die Ranglisten hochklettert, werden mehr Inhalte (und Herausforderungen) freigeschaltet, die hohen Wiederspielwert und mehr tote Dämonen bieten, als je auf einen Fleischerhaken passen würden".Update 6.66 umfasst außerdem zwei neue Master-Level (Weltenspeer und Marskern) und eine Überarbeitung des Battle-Modus. Versprochen werden eine verbesserte Spielersuche (ähnliches Niveau der Spieler) und die neue Arena "Bastion". Wann das Update erscheinen wird, ist noch unklar.Last but not least: Doom Eternal - The Ancient Gods, Part Two (zweiter Teil der Singleplayer-Erweiterung) wird am 26. August 2021 für Switch erscheinen.