Wolfenstein: Youngblood: Zwillinge gehen Ende Juli auf kooperative Nazijagd; Buddy Pass in der Deluxe Edition - 4Players.de

Bethesda hat einen Releasetermin für Wolfenstein: Youngblood verkündet: Ab dem 26. Juli legen sich B.J. Blazkowiczs Zwillingstöchter Jess und Soph mit dem Nazi-Regime an, das im Paris der Achtziger Jahre in der alternativen Zeitlinie sein Unwesen treibt.In dem Ableger, der von Machine Games in Kooperation mit den Dishonored-Machern von den Arkane Studios produziert wird, darf man sich erstmals innerhalb der Reihe im Koop-Modus durch die Feindeshorden ballern. Alternativ wird Solisten ein KI-Begleiter an die Seite gestellt.Wer sich für den Kauf der Deluxe Edition entscheidet, erhält zusätzlich einen so genannten Buddy Pass. Genau wie bei A Way Out wird es damit möglich, zusammen mit einem Freund zu spielen, ohne dass dieser sich ebenfalls das Spiel kaufen muss. Dieser kostenlose Download des Spiels lässt sich allerdings nur dann verwenden, wenn man zusammen mit dem Freund loszieht, von dem man den Buddy Pass-Zugang erhalten hat.Vorbesteller erhalten außerdem das Legacy Pack, das einige Outfits aus der Historie der Reihe enthält. Genauer gesagt bekommt man folgende Inhalte:Letztes aktuelles Video: Story-Trailer