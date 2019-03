Wolfenstein: Youngblood: Panic Button übernimmt Switch-Version - 4Players.de

Die Switch-Version von Wolfenstein: Youngblood entsteht nicht bei Machine Games, sondern dem externen Studio Panic Button. Das geht aus einer FAQ-Sektion auf der offiziellen Seite von Bethesda hervor.Für Besitzer der Nintendo-Konsole sind das erstmal gute Nachrichten: Panic Button zeichnete bereits für die Switch-Fassungen von Wolfenstein II: The New Colossus und Doom verantwortlich, die beide einen guten Eindruck hinterlassen haben - vor allem in Anbetracht der schwächeren Hardware.Wolfenstein: Youngblood erscheint am 26. Juli und legt den Fokus vor allem auf kooperatives Spielen. Erstmals in der Geschichte der Reihe kann sich auch gemeinsam mit einem weiteren Mitspieler den Nazis stellen, wenn man mit den beiden Zwillingstöchtern von B.J. Blazkowicz die Waffen sprechen lässt.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer