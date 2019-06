Wolfenstein: Youngblood: B.J.s Zwillingstöchter Jess und Soph im E3-Trailer - 4Players.de

Wolfenstein: Youngblood erscheint am 26. Juli für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Diesmal suchen B.J.s Zwillingstöchter Jess und Soph ihren vermissten Vater und räumen in den Straßen des Regime-kontrollierten Paris der 80er-Jahre ordentlich auf.Wenn man Wolfenstein Youngblood im Einzelspieler-Modus spielen möchte, wird die "andere Schwester" vom Computer gesteuert. Alternativ kann das Geschehen kooperativ mit zwei Personen angegangen werden. Es wird ein Matchmaking-System für kooperative Partien geben, sofern man keinen Mitspieler im Freundeskreis hat. In den kooperativen Partien kann man seinen Mitspieler wiederbeleben, wobei man über eine "gemeinsame Anzahl an Leben" verfügt."Errichtet eure Basis in den Pariser Katakomben und geht nach Belieben auf Mission. Schließt diese ab, um Stufen aufzusteigen und neue einzigartige Fähigkeiten, Waffenzusätze, Hilfsmittel, kosmetische Gegenstände und mehr freizuschalten. Die Einzelspieler unter euch können sich mit der KI als Begleiter zusammentun."Im Juli erscheint ebenfalls der VR-Ableger Wolfenstein: Cyberpilot. Als Teil der französischen Résistance hackt ihr euch in die Kriegsmaschinerie der Nazis, um sie gegen sie zu verwenden.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer