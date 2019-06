Wolfenstein: Youngblood: Internationale Version erscheint unverändert in Deutschland - mit Hakenkreuzen - 4Players.de

Wolfenstein: Youngblood - deutsche Version ohne NS-Symbolik aber mit deutscher Sprachausgabe; keine Anpassung bei der Gewaltdarstellung

Die internationalen Versionen von Wolfenstein: Youngblood und Wolfenstein: Cyberpilot , die nationalsozialistische Symbole (wie Hakenkreuze) enthalten, erscheinen erstmals legal in Deutschland.Beide Spiele werden hierzulande in einer deutschsprachigen Version sowie erstmals als internationale Original-Version veröffentlicht. Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat nach Einreichung für beide Varianten beider Spiele die Alterskennzeichnung "ab 18" ("Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG") bestätigt. Da die deutschsprachigen Versionen beider Spiele bereits seit einiger Zeit in Entwicklung sind, wird diese "angepasste" Fassung nicht verworfen.Die erstmalige Bewertung dieser Version durch die USK-Gremien wurde durch eine Änderung in der Prüfpraxis der USK möglich, wonach bei Spielen die so genannte Sozialadäquanzklausel des § 86a Abs. 3 des Strafgesetzbuches (StGB) berücksichtigt wird. Da es sich bei der Freigabe allerdings immer um eine Einzelfallentscheidung auf Basis des finalen Produktes handelt, wurde in der Entwicklung weiterhin an beiden Versionen gearbeitet, die nun zeitgleich veröffentlicht werden. Es handelt sich um jeweils eigenständige Entwicklungen. Aus diesem Grund ist eine Umstellung von der deutschen Version auf die internationale Original-Version und umgekehrt nicht möglich.Die internationalen Versionen von Wolfenstein: Youngblood und Wolfenstein: Cyberpilot sind somit nicht an die ehemaligen deutschen Marktgegebenheiten angepasst, bieten aber lediglich englische Sprachausgabe. Die deutschsprachigen Versionen beider Spiele sind bezüglich der Darstellung mancher NS-Symbole verändert worden (wie bei Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein 2: The New Colossus), bieten aber deutsche Sprachausgabe.Überblick über die Versionen:In der Pressemitteilung heißt es weiter: "Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) hat bestätigt, dass die Spiele sich auf eine Ausnahme stützen können, im Rahmen derer die Nutzung dieser Symbole sozialadäquat und somit zulässig ist. Die ist unter anderem möglich, da die Spiele von künstlerischem Wert sind und sich klar gegen die Nazi-Ideologie wie etwa Nationalismus und Rassismus positionieren. In Fällen, in denen keine derartige Ausnahme vorliegt, ist die Verwendung von Nazi-Symbolen nach wie vor in Deutschland strafbar nach §§ 86, 86a Strafgesetzbuch. Bitte beachten Sie, dass die USK-Entscheidung, die die Spiele als zulässig einstuft und diese Ausnahme erlaubt, nicht für andere Wolfenstein-Spiele gilt."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer