Wolfenstein: Youngblood: PC-Systemvoraussetzungen, Launch-Zeitpunkt und Vorab-Download - 4Players.de

Fargard schrieb am 13.07.2019 um 12:53 Uhr

Jetzt hat es "endlich die Kreuze", ist aber ein Wolfteil, der mich völlig kalt lässt.

Geht das nur mir so?

Ich will einfach kein "Spin-Off" mit Zwangs-KI-Koop-Schwestern, der so wirkt, als hätte man sich ebenfalls gedacht, "Story? Nicht so wichtig. DE bekommt Kreuze, der Rest der Welt ballert, alles andere basteln wir mal so halbherzig wie seit 3D nicht mehr"