Wolfenstein: Youngblood: PC-Version ist früher startklar, Raytracing-Unterstützung kommt später - 4Players.de

PC-Spieler aufgepasst! Wolfenstein Youngblood bekommt auf dem PC einen kleinen Vorsprung und ist bereits ab dem 25.07. um 19 Uhr für euch verfügbar! Alle weiteren Infos zum Release des Spiels findet ihr hier: https://t.co/ko05paCYka pic.twitter.com/egkX7BB2da



— Bethesda Deutschland (@bethesda_de) July 23, 2019

Die PC-Fassung von Wolfenstein: Youngblood wird etwas früher freigeschaltet als erwartet. Der sowohl solo als auch kooperativ spielbare Shooter mit den Zwillingstöchtern von B.J. Blazkowicz (Jess und Soph) wird ab dem 25. Juli um 19 Uhr zur Verfügung stehen. Bisher sollte es am 26. Juli um Mitternacht losgehen ( zur Vorschau ).Laut Steam wird der Shooter den Drittanbieter-DRM "Denuvo Anti-Tamper" (Kopierschutz) verwenden und einen Drittanbieteraccount bei Bethesda.net (unterstützt Verknüpfung mit Steam-Account) benötigen. Die versprochene Raytracing-Unterstützung auf Nvidia-Grafikkarten wird erst später nachgeliefert. Nvidia würde weiterhin an der Implementierung feilen, heißt es in einem Interview . Ein konkreter Termin steht nicht fest.Wolfenstein: Youngblood erscheint hierzulande in einer deutschsprachigen Version sowie erstmals als internationale Original-Version. Die deutsche Version enthält keine NS-Symbolik (aber deutsche Sprachausgabe). In der internationalen Version ist die NS-Symbolik zu sehen (nur englische Sprachausgabe). Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat nach Einreichung für beide Varianten beider Spiele die Alterskennzeichnung "ab 18" ("Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG") bestätigt. Da die deutschsprachige Version bereits seit einiger Zeit in Entwicklung ist, wird diese "angepasste" Fassung nicht verworfen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer