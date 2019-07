Wolfenstein: Youngblood: Die beiden Töchter von B.J. Blazkowicz im Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Wolfenstein: Youngblood möchte Publisher Bethesda auf den anstehenden Shooter einstimmen. Jess und Soph, die beiden Töchter von B.J. Blazkowicz, suchen in dem Serien-Ableger ihren in Paris verschollenen Vater. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.Die PC-Fassung wird ab dem 25. Juli um 19 Uhr zur Verfügung stehen. Auf Konsolen darf man ab dem 26. Juli loslegen. Die Deluxe Edition enthält zudem den "Buddy Pass", mit dem man mit einer Person das Spiel gemeinsam im Koop-Modus spielen kann. Buddy-Pass-Spieler können allerdings nicht den Singleplayer-Modus (offline; Computer steuert die Gefährtin) nutzen und erhalten auch keine Erfolge oder Trophäen auf Konsole.Vorbesteller von Wolfenstein: Youngblood erhalten über das Wolfenstein: Youngblood Legacy Pack weitere kosmetische Boni. Dieses Pack enthält einige von B.J.s bekanntesten Outfits und Waffen aus der Wolfenstein-Reihe, darunter: Motorrüstungs-Skin (The-New-Colossus-Jacke), Motorrüstungs-Skin (B.J. U.S. Army), Rohr (Wolfenstein: Old Blood), Messer (Wolfenstein: Old Blood) und Kriegswaffen-Skin-Set für alle Fernkampfwaffen."Die Welt ist voller Monster - aber der Familie Blazkowicz liegt das Monstertöten im Blut. Begebt euch als Jess und Soph Blazkowicz auf eine actiongeladene Reise, um euren vermissten Vater B.J. zu finden und nebenbei Paris aus den Klauen der Nazis zu befreien. Wolfenstein: Youngblood ist das bislang größte, offenste Spiel der Wolfenstein-Reihe und das erste, das im Online-Koop oder alleine mit einer KI-Begleiterin gespielt werden kann."Wolfenstein: Youngblood erscheint hierzulande in einer deutschsprachigen Version sowie erstmals als internationale Original-Version. Die deutsche Version enthält keine NS-Symbolik (aber deutsche Sprachausgabe). In der internationalen Version ist die NS-Symbolik zu sehen (nur englische Sprachausgabe). Die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) hat nach Einreichung für beide Varianten beider Spiele die Alterskennzeichnung "ab 18" ("Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG") bestätigt. Da die deutschsprachige Version bereits seit einiger Zeit in Entwicklung ist, wird diese "angepasste" Fassung nicht verworfen.