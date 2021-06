Starfield: Wird am 11. November 2022 exklusiv für PC und Xbox Series X/S erscheinen

Microsoft hat zu Beginn der Xbox & Bethesda Games Showcase gleich die großen Geschütze aufgefahren und angekündigt, dass Starfield ab 69,98€ bei vorbestellen ) am 11. November 2022 für PC und Xbox Series X/S erscheinen wird. Das Spiel wird im Xbox Game Pass (am Tag des Verkaufsstarts) enthalten sein und es wurde erneut beteuert, dass es exklusiv für Xbox veröffentlicht wird.Bethesda: "Starfield ist das erste neue Universum seit 25 Jahren von den Bethesda Game Studios, den Entwicklern von The Elder Scrolls 5: Skyrim und Fallout 4. In diesem Rollenspiel der nächsten Generation, das inmitten der Sterne spielt, können sie jeden beliebigen Charakter erstellen und mit unvergleichlicher Freiheit erkunden. Starfield nutzt die Kraft der Next-Gen-Technologie und basiert auf der brandneuen Creation Engine 2. Es nimmt sie mit auf eine Reise durch den Weltraum, während sie danach streben, das größte Geheimnis der Menschheit zu lösen."