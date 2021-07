Starfield: Komponist Inon Zur für den Soundtrack verpflichtet

Inon Zur wird den Soundtrack für das kommende Sci-fi-Rollenspiel Starfield schreiben. Das hat der Komponist höchstpersönlich auf seiner eigenen Webseite angekündigt."Ich möchte euch zu einer epischen musikalischen Reise einladen, auf der ich mich seit ein paar Jahren befinde", so Inon. "Heute kann ich endlich verraten, dass ich der Komponist für Starfield bin, der ersten neuen Marke der Bethesda Game Studios seit 25 Jahren. Ich freue mich darauf, unseren einzigartigen, klassischen Sci-Fi-Ansatz zu teilen, den wir für die Musik von Starfield gewählt haben. Genießt in der Zwischenzeit den Teaser-Trailer, der bereits einen Vorgeschmack auf das liefert, was da kommt.""Die Musik gehört zu den ersten Dingen, mit denen wir uns bei einem Projekten beschäftigen", meint Todd Howard, Creative Director bei den Bethesda Studios. "Unser guter Freund und Langzeit-Mitarbeiter Inon Zur hat eine schöne und wunderbare Musik für Starfield erschaffen. Wir können es nicht erwarten, mehr dazu zu sagen."Neben Scores für Filme und TV-Serien hat Inon Zur in der Vergangenheit bereits häufiger die Musik zu Videospielen geschrieben. Dazu zählen neben Bethesda-Titeln wie Fallout 3 u.a. Dragon Age 2 Fantasia: Music Evolved sowie Spiele aus den Reihen Prince of Persi a und Syberia . Zuletzt konnte man seine Musik im Shooter Outriders hören.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer