Starfield: Entwickler präsentieren drei Schauplätze

Nach dem ersten Teaser mit In-Engine-Material zu Starfield hat Bethesda drei unterschiedliche Orte aus dem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel näher vorgestellt. Die drei Schauplätze sind New Atlantis (Hauptstadt der United Colonies), Akila (Hauptstadt des Freestar Collective) und die Vergnügungsstadt Neon. Design Director Emil Pagliarulo spricht in den folgenden Videos über die drei Örtlichkeiten.Starfield erscheint am 11. November 2022 exklusiv für Xbox Series X|S und PC. Es wird ab Veröffentlichung mit dem Xbox Game Pass spielbar sein.Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer