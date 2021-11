Starfield: Erstes Video der "Into the Starfield"-Reihe: Todd Howard und Kollegen sprechen u.a. über Ambitionen und wohin die Reise mit Starfield gehen wird

Bis Starfield auf Xbox Series sowie PC (auch im Rahmen des Xbox Game Pass) erscheinen wird, ist Geduld angesagt. Mit dem derzeit geplanten Veröffentlichungstermin am 11. November 2022 dauert es fast noch ein ganzes Jahr, bis man sich in der neuen futuristischen Welt der Bethesda Game Studios verlieren darf. Bis dahin möchte man aber einige Folgen der neuen Videoreihe "Into the Starfield" veröffentlichen, um den Fans im Laufe der Zeit neue Informationen zu dem Titel zu geben.Die erste Episode dieser Reihe trägt den Namen "Das endlose Streben". Darin unterhalten sich Studio Director Angela Browder, Game Director Todd Howard sowie Art Director Matt Carofana u.a. über die Ziele, die man mit dem Sci-Fi-Rollenspiel verfolgt. Gleichzeitig erfährt man einiges über die Geschichte des Studios, die Ambitionen des Teams und natürlich, wohin die Reise mit Starfield gehen soll. Weitere Teile der Videoserie sollen im Lauf der nächsten Monate erscheinen.Letztes aktuelles Video: Into the Starfield Das endlose Streben