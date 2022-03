Starfield: Neue Infos zu Weltraum-Piraten, Hardcore-RPG, lebensechte NPCs etc.

Starfield soll Bethesdas nächste große Marke werden und zählt sicherlich zu einem der meisterwarteten Spiele dieses Jahres. In einem neuen Video sprechen die Entwickler ausführlich über ihre Pläne für das große Weltraum-Abenteuer. Leider gibt es keine Aufnahmen direkt aus dem Spiel, dafür aber jede Menge Neuigkeiten.Mit Starfield wird erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit ein neues Universum etabliert, das merkt man, denn man hat aus alten Erfolgen und Misserfolgen gelernt: "Viele von uns machen das schon eine lange Zeit zusammen", so Game Director Todd Howard. "Es ist toll, mit Starfield zurück zu manchen Konzepten zu gehen, die wir noch nicht umgesetzt haben: Die Hintergründe, die Fähigkeiten, das Definieren deines Charakters, all diese Dinge. Ich denke es gibt sehr viele Spiele, die das bereits machen, weshalb ich glaube, dass Leute bereit für Inhalte sind, die vor allem in älteren Harcorde RPGs verwendet werden [und] diese wollen wir auf eine neue Art und Weise nutzen."Außerdem werden erste Fraktionen vorgestellt. Spieler können sich z.B. für die United Colonies entscheiden, die eine idealisierte Repräsentation einer Weltraum-Republik der Zukunft darstellen. Das Freestar Collective soll das Lebensgefühl eines Gesetzlosen im Wilden Westen der Zukunft vermitteln und mit Ryujin Industries werden die Großunternehmer in Starfield verkörpert. Zusätzlich wurde die Existenz von Weltraum-Piraten bestätigt. Hier soll der Spieler individuell entscheiden können, ob er sie bekämpfen will oder sich ihnen anschließen möchte.Außerdem ist die Rede davon, dass Starfield Simulationsaspekte besitzen wird und es dem Spieler möglich sein wird, Chaos in der Welt zu stiften. Änderungen bzw. Verbesserungen wird es auch bei den Bethesda-typischen Gefährten geben - auch hier hat man aus alten Projekten gelernt. So soll es wichtig sein, was andere Charaktere vom Spieler denken und die Mitläufer sollen in der Lage sein, das Geschehen während Erkundungstouren zu kommentieren. Interessant ist auch die Aussage der Entwickler über das Überzeugungssystem in Oblivion, das als Inspiration dient. Jedoch wollen sie verhindern, dass es eine offensichtlich "richtige Antwort" gibt. Stattdessen soll jede Antwort Vor- und Nachteile bieten. Dem Spieler soll stets das Gefühl vermittelt werden, als würde er mit echten Menschen interagieren. Auch hierzu gab es allerdings leider kein Material zu sehen.Starfield soll am 11. November 2022 für PC und Xbox Series X|S erscheinen. Als First-Party-Titel wird es vom Start weg im Game Pass verfügbar sein.