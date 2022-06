Starfield: Echtes Gameplay - so sieht das nächste Bethesda-Epos aus

Zwischen den Sternen

Charakter-Editor und Skilltrees





Basenbau, Raumschiff-Baukasten und Weltraumkämpfe

Besonders spektakulär wurde es dann aber zum Ende. Denn bei Starfield stehen sowohl Basenbau als auch ein Raumschiff-Baukasten auf dem Programm. Auf den Planeten sollen die Spieler ihre eigenen Heimstätten errichten können, was uns auf den ersten Blick stark an No Man's Sky erinnert hat. Das eigene Raumschiff soll ebenfalls in einem Baukasten frei gestaltet werden kann.



Und dabei geht es nicht nur um die Farbe. Wie das Video beweist, können die Spieler-Schiffe unzählige Formen und Vairanten annehmen. Zudem soll die Crew im frei begehbaren Sternenschiff ebenfalls selbst zusammengestellt werden können. Dann gewährte Bethesda noch einen kurzen Blick auf den Raumkampf - denn tatsächlich wird man das Schiff auch selbst in der Schwerelosigkeit steuern können.



Cockpit und Action erinnerten visuell zunächst stark an



Fast unendliche Weiten Um dann noch zu belegen, wie groß Starfield wirklich ist, zeigte Todd Howard zum Schluss noch einen Überblick über das zu erkundende Universum. Mehr als 100 Planeten sollen in dutzenden Systemen frei bereist werden können - von der Eiswelt bis hin zum warmen, belebten Paradies-Planeten.



Auf jedem Planeten soll überall eine Landung möglich sein. Zudem gibt es Flora und Fauna. Wir glauben: Wenn dieses gigantische Universum mit spannenden Geschichten rund um die in der Vorstellung gezeigten Alien-Artefakte angereichert und erst nach gründlicher Qualitätskontrolle veröffentlicht wird, könnte uns 2023 ein echtes Rollenspiel-Epos erwarten.



Der Sternen-Vorhang wurde gelüftet: Microsoft und Bethesda haben auf dem Xbox und Bethesda-Showcase endlich echte Spielszenen vom nächsten Rollenspiel-Giganten Starfield gezeigt.In einer 15 Minütigen-Präsentation enthüllte Todd Howard endlich das nächste große Rollenspiel von Bethesda! Nach Jahren des Wartens, der Teaser und der Wasserstandsmeldungen ist jetzt endlich klar, was Starfield wirklich ist. Und zwar eine Mischung aus Star Citizen No Man's Sky und The Outer Worlds Das Video-Material beginnt bei ersten Schritten nach der Landung auf dem felsigen Mond Kreed. Dabei wird einerseits belegt, was für eine Kulisse Bethesda immer noch aus ihrer betagten Engine herausholen können - und zeigt andererseits erstmal, was uns im Spielverlauf erwartet. Da werden Ressourcen abgebaut, Jetpack-Sprünge absolviert und Feinde in einer Basis eliminiert.Zwar sieht insbesondere der Shooter mit seinem schwachen Trefferfeedback noch nicht so richtig spektakulär aus - im Zusammenspiel entfaltet sich aber bereits diese typische Bethesda-Atmosphäre die auch aus Spielen wie Fallout 4 oder Skyrim mehr als die Summe ihrer Teile machte.Im weiteren Verlauf der Präsentation standen dann der gewohnt vielfältige Charakter-Editor, der nicht nur das Aussehen sondern auch den Beginn des Entwicklungspfades der Spieler-Charaktere vorgibt. Gelevelt wird dann im typischen Bethesda-Stil: neue Fähigkeiten werden im Fähigkeitenbaum freigeschaltet, Verbesserungen erlangt man durch Learning-by-Doing.