Starfield: Mehr Details zu Spielbeginn, Raumkampf und Spielzeit

Vier Städte in 40 Stunden Laut Howard wird es in Starfield vier große Städte. Wenigstens eine davon, New Atlantis, sei größer als jede andere Stadt, die Bethesda jemals für ein Spiel entworfen habe. Passend dazu sei Starfield auch rund 20% größer als jedes andere Bethesda-Rollenspiel - wobei davon auszugehen ist, dass Daggerfall hier ausgenommen ist.



Die Hauptstory könne in rund 30-40 Stunden absolviert werden. Hier folge man einer Gruppe namens The Constellation, den selbsternannten letzten Weltraum-Erkundern.



Der typische Bethesda-Moment

Zu Beginn des Spiels würde die Spieler zudem ein typischer Bethesda-Moment erwarten, wenn sich das Starfield-Universum erstmal öffne. Wie schon bei Fallout oder Skyrim, wenn sich aus dem Startbereich heraus die gesamte Größe der offenen Welt erstmalig präsentiert. Laut Todd Howard könne es sogar sein, dass es diesen Moment bei Starfield mehrfach geben wird - immerhin sei das Spiel nicht gerade klein.





Starfield wird 2023 erscheinen. Ein Release ist für PC und Xbox Series X|S vorgesehen. Wie alle Microsoft-Exklusivspiele wird Starfield zum Launch im Gamepass vertreten sein.





Die Auseinadersetzungen werden so eher zum abwägenden Schlagabtausch zwischen bei dem es eher darauf ankommt den Waffeneinsatz richtig zu planen und die eigenen Ressourcen entsprechend vorzubereiten. Das erinnert neben den genannten Mech-Gefechten natürlich auch an Faster Than Light - nicht zuletzt, weil man in Starfield ebenfalls seine eigene Crew zusammenstellen können wird.