Starfield: Bethesdas Sci-Fi-Abenteuer hat aktuell mehr als 250.000 Dialogzeilen

Starfield: Hier redet ihr euch den Mund fusselig

Ist Starfield Hard Science-Fiction oder nicht?

Der Release von Bethesdas Riesenprojekt Starfield lässt zwar noch ein wenig auf sich warten, Game-Director Todd Howard will Fans aber über den Stand der Entwicklung auf dem Laufenden halten.In einer internen Frage-und-Antwort-Runde sprach die Branchen-Ikone jetzt über Inspirationen für das Sci-Fi-Abenteuer, ob es sich bei Starfield um Hard Sci-Fi handelt oder nicht und verriet die brachiale Anzahl an Dialogzeilen im Spiel.Besonders der letzte Punkt dürfte für Fans von Bethesdas Rollenspielen interessant sein und verdeutlicht noch einmal den schieren Umfang, den man Spielern mit Starfield bieten will. Das Weltraumabenteuer hat zum jetzigen Zeitpunkt nämlich mehr als 250.000 Dialogzeilen und dabei ist man noch nicht einmal fertig!Zum Vergleich: In der Fantasy-Open World von Skyrim konntet ihr euch insgesamt rund 60.000 Dialogzeilen durchlesen und die Postapokalypse Fallout 4 brachte es sogar auf circa 111.000. Damit hat Starfield also mehr Text als die beiden Bethesda-Klassiker zusammen, wofür Todd Howard vor allem das Speech-Persuasion-System verantwortlich macht, bei dem ihr NPCs durch geschicktes Wählen von Dialogen für eure Zwecke einspannt.Neben der Frage nach dem Dialogsystem wollten Fans auch noch wissen, ob Starfield in die Kategorie Hard Science-Fiction gehört – ein Subgenre, bei dem man besonders auf wissenschaftliche Genauigkeit und nachvollziehbare Logik achtet.Howard tat sich schwer mit der Beantwortung der Frage, weil er unsicher sei, was genau es für Spieler bedeute, wenn man Starfield in diese Kategorie sortiert oder nicht. Sein Team und er achten aber wohl tatsächlich sehr darauf, eine kohärente Welt aufzubauen, in der man auch an den Raumschiffen erkennen kann, wie diese funktionieren:“Wir haben uns wirklich mit Treibstoff beschäftigt und wie der Schwerkraftantrieb funktioniert. Und ich lese wissenschaftliche Artikel über Quantenphysik und wie man den Raum vor sich krümmen kann. Man teleportiert sich nicht wirklich, sondern krümmt den Raum zu sich hin.“Man dürfe das aber nicht so eng sehen, sagte Howard mit einem Augenzwinkern, Starfield sei eben auch nur ein Videospiel: „Ein Hard Science-Fiction-Videospiel? Da würde man einfach im kalten Weltraum sterben.“ Bethesdas Weltraum-Rollenspiel ist aktuell für die erste Jahreshälfte 2023 geplant und soll für PC und Xbox Series X|S erscheinen.