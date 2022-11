Starfield: Release des Rollenspiels erst nach Redfall

Starfield: Erst folgen Vampire, dann der Weltraum

Starfield ist nicht nur "Skyrim im Weltraum"

Wann erscheint Starfield? Eine Frage, die Microsoft bisher immer noch nicht neu beantwortet hat, aber zumindest jetzt eine kleine Einordnung liefert: Starfield kommt erst nach Redfall Dies gab zumindest Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, in einem Interview im Friends Per Second Podcast des YouTube-Kanals Skill Up zu Worte. Nachdem sowohl Starfield als auch Redfall zur selben Zeit verschoben worden sind , hängt ihr Schicksal zukünftig weiterhin zusammen.Aktuell sind Starfield und Redfall beide für die erste Jahreshälfte von 2023 angekündigt. Feste Termine sind öffentlich nicht bekannt, aber intern gibt es bei Microsoft und Bethesda bereits eine klare Reihenfolge. Zuerst wird der neue Termin von Redfall angekündigt, ehe danach Starfields Termin enthüllt wird.So wird es auch beim Release laufen. Zuerst steht Arkanes Open World-Abenteuer mit Vampiren auf der Matte. Kurze Zeit später würde man dann auf den Kalender schauen bezüglich des Release von Starfield. Exakte Termine wollte oder konnte Booty im Podcast noch nicht kommunizieren.So oder so bleibt Microsoft damit dennoch im Kern seinen Releaseplänen vor der Verschiebung treu. Auch dort sollte Redfall bereits vor Starfield erscheinen, nämlich im September 2022. Allerdings mussten beide Spiele schlussendlich deutlich nach hinten verschoben werden.Im Laufe des Interviews spricht Booty außerdem darüber, dass Bethesda und Game Director Todd Howard nicht einfach nur bei Starfield den Weg von Skyrim einschlagen. Das Team wolle mit dem großen Rollenspiel mehr erreichen, als einfach nur "Skyrim im Weltraum" zu sein."Es ist nicht [Todd Howards] Vorgehensweise, etwas einfach nur neu zu verpacken, richtig? Es wird also eine ganze Menge Dinge geben, die sich mit diesem Spiel weiterentwickeln werden", so Booty. Ins Detail geht Booty dabei aber nicht, sondern überlässt das Bethesda.Zumindest eine Sache steht bereits fest: Starfield wird groß werden. Gemäß Todd Howard gibt es im Sci-Fi-Rollenspiel über 250.000 Dialogzeilen , wodurch es Skyrim und Fallout 4 bereits weit hinter sich lässt.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco