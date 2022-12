Starfield: Entwickler verrät spannende Details zu den Fraktions-Quests

Starfield: So sollen die Fraktions-Quests aussehen

Neue Details zu den Begleitern

Starfields Lead Quest-Designer, Will Shen, geht nun näher auf die Fraktions-Quests des kommenden Bethesda-Titels ein. Außerdem gibt es frische Infos zu den Begleitern, auf die wir treffen.So spricht er beispielsweise davon, dass die sogenannten Faction Quests eher denen von Skyrim ähneln sollen, als dass sie dem Design aus Fallout 4 nahekommen. Darüber hinaus sollen unsere Begleiter sogar kommunikative Aufgaben in Starfield übernehmen können.Der Vergleich mit Skyrim lässt schon durchscheinen, dass wir die Fraktions-Quests in Starfield unabhängig voneinander angehen können sollen. Sie lassen sich, im Gegensatz zum System, das für Fallout 4 gewählt wurde, in beliebiger Reihenfolge abschließen. In Fallout 4 standen uns die Aufgaben anderer Fraktionen nicht mehr zur Auswahl, haben wir uns erst einmal einer solchen angeschlossen.Shen äußert sich hinsichtlich dessen in einem neuen Video wie folgt: "Eines der ersten Dinge, für die wir uns entschieden haben, war, dass die Hauptquest einen kleinen Rundgang durch die besiedelten Systeme und alle wichtigen Akteure dort bietet, damit man einen Eindruck davon bekommt, was sie vorhaben".Darüber hinaus erklärt er: "Wir wollen wirklich sicherstellen, dass man alle Fraktionslinien unabhängig voneinander durchspielen kann... Wir wollen wirklich, dass die Geschichten ein wenig persönlicher sind, richtig? Ihr beeinflusst die Richtung, in die sich diese Fraktion entwickeln wird."Er stellt heraus, dass es garnicht zwangsläufig nötig sei, am Ende als der Anführer einer jeden einzelnen Fraktion mit Starfield abzuschließen, aber auch, dass jede Fraktions-Questlinie unsere Entscheidungen widerspiegeln soll. Dennoch sollen unsere Entscheidungen "weitreichende Konsequenzen für das haben, was diese Fraktion ausmacht und was sie interessiert".Auch zu den Begleitern in Starfield äußert sich Shen. Diese würden eine "Menge Meinungen" vertreten und nicht daran geizen, uns ihre Ansichten auch mitzuteilen. Obendrein soll es im Verlauf der Geschichte auch Stellen geben, an denen wir unseren Begleiter bitten können, Entscheidungen für uns zu fällen."Du hast vielleicht einen Begleiter bei dir und du wirst herausgefordert oder jemand sagt dir 'Hier kommst du nicht durch'... Du kannst dich an ihn wenden und sagen 'Hey, könntest du das übernehmen' und er wird in deinem Namen sprechen".Doch im selben Atemzug warnt Shen auch vor möglicherweise unerwünschten Konsequenzen, die durch die Äußerungen deines Begleiters auf dich zurückfallen könnten, je nachdem, was eben jener so sagt. Ohnehin wissen wir bereits jetzt, dass Starfield ein besonders Dialog-lastiges Spiel werden soll. Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco