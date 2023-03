Starfield: Der Releasetermin steht endlich fest

Starfield: Erst Livestream, dann Release

Ein großes Xbox-Jahr?

Nach einer langen Wartezeit steht es nun endlich fest:erscheint definitiv noch dieses Jahr. Mit einem neuen Trailer kündigte Bethesda denund einenan.Um es kurz und schmerzlos zu machen:Diesen Termin bestätigt im Video auch noch einmal Game Director Todd Howard, der maßgeblich an der Entwicklung des nächsten großen Bethesda-Rollenspiels beteiligt ist. Worum es genau in Starfield geht, wird aber bereits vorher verraten.Nämlich gute drei Monate zuvor wird Bethesda eine großeabhalten. Die findet amstatt und damit gerade einmal zwei Tage vor dem Start der E3 2023. Todd Howard verspricht einen "Deep Dive", der viele noch unbekannte Elemente von Starfield zeigen wird. Howard spricht zudem von einem wirklich großen Spiel, welches typische Bethesda-Merkmale aufweisen, aber auch neue Dinge liefern wird. Ins Detail geht er natürlich noch nicht.Nach der Starfield Direct wird sich Bethesda dem finalen Schliff von Starfield widmen. Wenn wirklich nichts mehr schief geht, dann wird das große Rollenspiel am 6. September 2023 erscheinen –, der eigentlich schon im November 2022 hätte erfolgen sollen.Interessant: Die Starfield Direct wird an denanschließen, der ebenfalls am 11. Juni 2023 stattfinden wird. Dies bestätigte Microsoft kurz und knapp via Twitter Mit Starfield erscheint somit im September eines der wohl meisterwarteten Spiele des Jahres. Auch für Microsoft ist das Bethesda-Rollenspiel wichtig, denn es gehört ohne Zweifel zu den Highlights der Xbox im Jahr 2023 und soll zugleich den Game Pass stärken. Aber Starfield ist nicht das einzige große Spiel von Microsoft in den nächsten Monaten.Bereitsund lädt euch dazu ein, unzähligen Vampiren das Handwerk zu legen., aber im Gegenzug. Darüber hinaus sollund mit schicker Grafik und schnellen Autos überzeugen. Einen festen Releasetermin gibt es dafür aber noch nicht.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco