Starfield: Eigene Präsentation & zusätzliches Xbox Games Showcase angekündigt

Schaltet ein zum Xbox Games Showcase, gefolgt von Starfield Direct am Sonntag, 11. Juni um 19:00: https://t.co/kqEBWmFanr | #Starfield #XboxShowcase pic.twitter.com/3UlbS3COEr



Aber was ist mit Hollow Knight: Silksong?

Bethesdasdürfte aktuell das wichtigste Spiel des Jahres für die Xbox sein – erst recht, wo das gestern veröffentlichteoffenbar eher zahnlos daherkommt.Am 6. September erscheint das monumental angelegte Rollenspiel, muss vorher aber noch beweisen, dass sein Antrieb mehr enthält als nur heiße Luft und verlockende Versprechungen. Nun hat Starfield in einem knappen Monat die Gelegenheit dazu: Bethesdas aktuelles Projekt bekommt eine, die direkt im Anschluss an einstattfindet.Wie man auf Twitter verriet, sollzunächst ein Xbox Games Showcase stattfinden, das sich auf kommende Veröffentlichungen auf der Xbox und dem PC konzentriert. Sowohl die internen Xbox-Studios als auch internationale Entwickler stehen im Rampenlicht, bevor man dann Starfield die Bühne überlässt.Der Weltraumausflug bekommt nämlich seine ganz eigene Präsentation, die nach dem Xbox Games Showcase abgehalten werden soll. Schon jetzt verspricht man nebenauch Blicke hinter die Kulissen inklusive Entwickler-Interviews und „exklusiven Insider-Informationen“, wie es auf der offiziellen Website heißt.Während alle Augen auf Starfield gerichtet sind, dürfte eine nicht unwesentliche Menge an hartnäckiger Indie-Fans auch auf die Veröffentlichung vonhoffen. Am 13. Juni endet nämlich die, innerhalb derer alle beimgezeigten Spiele erscheinen sollen – darunter eben auch Silksong.Da das Xbox Games Showcase am 11. Juni zwei Tage vor Ablauf dieser Frist stattfindet, dürften sich Erwartungen und Spekulationen bei-Fans überschlagen. Bis zummüsst ihr euch aber noch gedulden und könnt in der Zwischenzeit nachlesen, warum wirbezeichnen.