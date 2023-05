Starfield: Altersfreigabe für das Sci-Fi-Rollenspiel in den USA enthüllt

Starfield: ESRB bewertet Bethesdas bevorstehenden Blockbuster mit "Mature"

Gewalt

Blut

anzügliche Themen

vulgäre Sprache und Kraftausdrücke

Drogenkonsum

Erst im September erwartet uns der offizielle Release, vorher sollen im Juni mit einem Direct-Event noch einmal neue Details zuans Licht kommen. Doch schon jetzt wissen wir dank der, die für die USA getroffen wurden, wie hart es inSci-Fi-Blockbuster wirklich zugehen soll.Der Publisher machte kein großes Tamtam und gab kurzerhand preis, welche Einstufung die US-amerikanische Behörde(Entertainment Software Rating Board) für Starfield festgelegt hat. Und laut der Einschätzung hat es der Titel wohl richtig in sich.Seit kurzer Zeit lässt sich auf dem offiziellen Twitter-Account von Starfield ein Werbebanner finden , auf dem die Altersfreigabe des ESRB für den US-amerikanischen Markt zu erspähen ist. Jener zufolge stuft man das Rollenspiel im Weltraumsetting,, mit dem Prädikat "Mature" ein.Dies bedeutet nichts weiteres als dass Starfield in den USA ab einemvon 17 Jahren käuflich zu erwerben ist. Einige zusätzliche Tags verraten, warum sich für eine derartige Einstufung entschieden wurde und mit welcher Art von Inhalten zu rechnen ist:In demwar zwar noch nicht alles davon zu sehen, dennoch ließ sich bislang erahnen, dass es sich bei bei dem Titel um ein tendenziell eher düsteres Werk aus dem Hause Bethesda handeln dürfte. Auf Inhalte, die in Richtung von "Blut, Grausamkeit und intensive Gewaltdarstellungen", wie es bei Fallout 4 der Fall ist, gehen, wird aber den Tags zufolge verzichtet.Wie es um die Alterseinstufung für den europäischen beziehungsweise speziell den deutschen Markt steht, ist derweil nicht konkret bekannt. Vorstellbar wäre eine Einstufung im Bereich von 16 oder gar 18 Jahren und darüber. An anderer Stelle klären wir, warumsein dürfte.Letztes aktuelles Video: Trailer Meet Vasco